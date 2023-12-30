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Характер Харлан, сила Усика та стабільність Магучіх: головні персони й події українського спорту у 2023 році

Влад Дідусь
30 грудня, 2023 субота
19:17
Статті Олександр Усик, Фортеця Бахмут

Еспресо підготував добірку найважливішого, що трапилось з українським спортом у 2023 році

Спортсменка року - Ольга Харлан

Фехтувальниця Ольга Харлан без жодних сумнівів заслужила перемогти у номінації спортсменка 2023 року. У липні на ЧС, який проходив у Мілані, українка продемонструвала неймовірний характер.

Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Смірнова приблизно 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку.

В результаті Смірнова подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", а організатори турніру дискваліфікували Харлан.

Згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила рішення, аби Харлан взяла участь у командних змаганнях, де українки фінішували четвертими. Пізніше FIE скасувала правило про обов'язкове рукостискання, а Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

А ще Ольга Харлан точно зробила селфі року серед спортсменів:

Залужний і Харлан

Фото: instagram.com/olgakharlan

Спортсмен року - Олександр Усик

Під час повномасштабної війни Олександр Усик кардинально змінився і вже зовсім не асоціюється з проросійськими поглядами, у яких його звинувачували раніше. Зараз Усик - це людина, яка активно допомагає українській армії та презентує імідж України на найвищому рівні.

Цьогоріч Усику вдалось захистити звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньо боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

У ніч на 27 серпня Усик бився з Даніелем Дюбуа. І бій запам'ятався скандальним моментом, який стався у 5 раунді. Британець пробив нижче пояса українця. В результаті Усик не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти в тяму.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". В результаті рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Після бою Дюбуа довго намагався переконати світ, що Усик переміг несправедливо, але це вже нікого не цікавить. 

Цьогоріч Усик мав провести бій за абсолютний титул чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі, але в результаті поєдинок перенесли на 2024-й. Що ж, в Усика великі шанси і в наступному році стати спортсменом року.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)

Фото: Getty Images

Прорив року - Артем Довбик і Віктор Циганков

Рік тому, коли Віктор Циганков покинув київське "Динамо" та перебрався у скромну іспанську "Жирону", багато хто не зрозумів вибір українця. Проте протягом зими-весни вінгер демонстрував, що це був дуже правильний крок.

Влітку "Жирона" підписала Артема Довбика, кажуть, що Циганков настільки сподобався керівництву "Жирони", що змусив їх звернути увагу на український ринок, після чого до команди й приєднався форвард.

Ох, і що ж ці українці витворяють у "Жироні"! Команда, яка ще у 2022 році грала в нижчій лізі, зараз бореться за чемпіонство Ла Ліги!! Випереджає "Барселону" та "Атлетико", і лише в останньому турі пропустила вперед "Реал".

Довбик та Циганков відіграють ключову роль у команді Мічела - головного тренера "Жирони". Артем з 12 голами і 4 асистами є одним з найрезультативніших гравців Ла Ліги, а Віктор надзвичайно важливий в побудові атакувальної гри команди - забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Циганков і Довбик - це прорив року!

Артем Довбик і Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга

Фото: Getty Images

Стабільність року - Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх, якій лише 22, вже не один рік тримається у топі українського спорту. Легкоатлетку ідеально описує слово "стабільність". І справді, Ярослава є однією з ключових персон у світовій легкоатлетиці.

Цього року Магучіх здобула ліцензію на Олімпіаду-2024, тріумфувала на ЧЄ у Стамбулі, Європейських іграх, виграла 4 етапи Діамантової ліги, а також вперше за 10 років принесла Україні золоту медаль на ЧС з легкої атлетики. Шалені результати!

Крім цього у фіналі Діамантової ліги Магучіх показала стрибок у висоту на 2,03 м. - це найкращий показник цього сезону у світі. 

Ярослава Магучіх

Фото: Getty Images

Бізнес-проєкт року - продаж Михайла Мудрика в "Челсі"

Не чекали тут Мудрика? Але як без нього? У січні "Шахтар" продав вінгера в лондонський "Челсі" за 70 млн євро + бонуси. Цей трансфер без сумнівів є головним бізнес-проєктом в українському спорті - рекордний продаж - ніхто раніше не платив за гравця з України такі гроші.

Про трансфер Мудрика говорив і говорить увесь світ. Хтось критикує і каже, що це неймовірна помилка "Челсі", а хтось вірить, що українець зможе стати одним з найкращих у світі.

У Михайла Мудрика контракт з "Челсі" до 2031 року. І напевно лише через декілька років ми зможемо чітко сказати, чи не помилилися боси лондонців, а поки просто вболіваємо за українця!

Михайло Мудрик

Фото: Getty Images

Молодь року - збірна України U-21

Вперше в історії футбольна збірна України виступить на Олімпійських іграх! Все завдяки досягненню команди Руслана Ротаня на молодіжному Євро-2023 серед гравців U-21.

У груповому раунді ЧЄ українська "молодіжка" обіграла Хорватію, Румунію та зіграла внічию з Іспанією. У чвертьфіналі українці обіграли фаворитів турніру Франції і завдяки виходу у півфінал завоювали місце на Олімпіаді в Парижі!

На жаль у півфіналі Україна U-21 поступилась одноліткам з Іспанії, але хлопці точно заслужили звання молодь року, завдяки історичному виходу на Олімпіаду.

Збірна України U-21, молодіжна збірна України з футболу

Фото: Getty Images

Тренер року - Сергій Ребров

Скільки часу ми говорили про призначення Сергія Реброва у збірну України з футболу! Це могло трапитись і раніше, але врешті сталось у 2023 році. 

Під керівництвом Реброва збірна України відіграла 7 офіційних матчів у 2023 році - усі у відборі на Євро-2024. Національній команді вдалось двічі обіграти Північну Македонію та Мальту, а також зіграти внічию проти Італії та Англії!

У відбірковому раунді Україна набрала 14 очок, як і Італія, і лише за додатковими показниками поступилась чинним чемпіонам Європи. 

У надскладній ситуації Сергій Ребров справді показав дуже крутий результат і вивів збірну України у плей-офф відбору. Чим не тренер року?

Вже навесні 2024-го збірній України потрібно спершу обіграти Боснію і Герцеговину, а потім переможця пари Ізраїль - Ісландія, щоб вийти на ЧЄ.

Що ж, на Реброва чекає цікава пригода, а вся Україна буде його підтримувати!

Сергій Ребров

Фото: Getty Images

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