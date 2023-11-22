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Євро-2024: Україна дізналася потенційних суперників по плей-офф кваліфікації

22 листопада, 2023 середа
16:53
Спорт Михайло Мудрик (ліворуч)

У четвер, 23 листопада, відбудеться жеребкування стикових матчів за місця на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Навесні 2024 року визначаться три останні учасники Євро-2024. У стикових матчах візьмуть участь переможці груп Ліг націй. Плей-офф проводитиметься у форматі "фіналу чотирьох" шляху А, B та C.

Збірна України – одна з трьох команд, яка ще не знає своєї сітки. Це визначатиме жеребкування, яке розподілить Україну, Ісландію та Фінляндію за шляхами А і Б.

Потенційні суперники України у плей-офф кваліфікації Євро-2024

  • Шлях А - тут лише одне вакантне місце. На першій стадії суперником буде Уельс, а у вирішальному матчі – переможець пари Польща-Естонія.

  • Шлях B - у першому матчі суперником буде Ізраїль або Боснія та Герцеговина. Якщо випаде перший варіант, то у фіналі переможець матчу Фінляндія-Боснія та Герцеговина, якщо другий – то кращий з пари Ізраїль-Ісландія.

Жеребкування відбудеться завтра, 23 листопада. Початок – о 13:00 за київським часом.

Першій стикові матчі пройдуть 21 березня 2024 року, фінали - 26 березня.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою із 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала. 

Усі учасники Євро-2024

Володарем останньої путівки, яка розігрувалася за підсумками групового етапу, стала збірна Хорватії, що перемогла з рахунком 1:0 Вірменію, яку очолює український тренер Олександр Петраков. 

Хорвати набрали 16 очок та фінішували у групі D другими, слідом за Туреччиною, яка здобула 17 пунктів. 

Також на Євро-2024 зіграють господарі турніру з Німеччини, а також Іспанія, Шотландія, Франція, Нідерланди, Англія, Італія, Албанія, Чехія, Бельгія, Австрія, Угорщина, Сербія, Данія, Словенія, Румунія, Швейцарія, Португалія та Словаччина.  

Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Фото: flashscore.ua

Польща
футбол
Естонія
Ізраїль
Збірна України
Фінляндія
Ісландія
Боснія і Герцеговина
Євро-2024
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