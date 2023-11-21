Євро-2024: розклад заключних матчів кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

Кваліфікація. 10-й тур

21 листопада

Група B

21:45 Гібралтар - Нідерланди

21:45 Греція - Франція

Група D

21:45 Уельс - Туреччина

21:45 Хорватія - Вірменія

Група I

21:45 Косов - Білорусь

21:45 Андорра - Ізраїль

21:45 Румунія - Швейцарія

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Збірна України у відборі на Євро-2024

Україна в заключному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою із 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

Збірна України продовжить боротьбу за три путівки на Євро-2024 у плей-офф, де зіграють 12 команд з найкращим рейтингом у Лізі націй-2022/23. Там виступлять збірні, які не вийшли до фінальної частини чемпіонату Європи за підсумками групового раунду відбору. Стикові матчі відбудуться у березні 2024 року.

Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Фото: uaf.ua