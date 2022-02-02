Українці, які пройдуть інтенсивну військову підготовку, не підпадатимуть під призов з 2024 року, - Резніков

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.



"Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички", - зазначив він.



За словами міністра, від 1 січня 2024 року Міноборони планує повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тис. осіб і підвищення зарплат військовим, а також запровадження альтернативи військовому призову.

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