Українці задекларували понад мільярд гривень у межах податкової амністії, - Гетманцев

Про це повідомив у Telegram голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Податкова амністія набирає обертів. Маємо перший мільярд (гривень, – ред.) задекларованих у межах податкової амністії громадян України", - написав він.

За словами Гетманцева, динаміка стрімко зростає, за останні 2 тижні маємо +327% зростання амністованих активів.

Збір до державного бюджету із зазначених коштів перевищив 51 млн грн.







