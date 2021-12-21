Українці задекларували понад мільярд гривень у межах податкової амністії, - Гетманцев
Сума задекларованих у межах податкової амністії активів нині становить 1,068 млрд грн, за останні два тижні вона зросла на 327%
Про це повідомив у Telegram голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Податкова амністія набирає обертів. Маємо перший мільярд (гривень, – ред.) задекларованих у межах податкової амністії громадян України", - написав він.
За словами Гетманцева, динаміка стрімко зростає, за останні 2 тижні маємо +327% зростання амністованих активів.
Збір до державного бюджету із зазначених коштів перевищив 51 млн грн.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 липня підписав закони про податкову амністію.
- НБУ 6 серпня визначив порядок відкриття і ведення поточних рахунків зі спецрежимом використання для проведення добровільного одноразового декларування коштів з 1 вересня.
- Міністерство фінансів 30 серпня оприлюднило інструкції з проведення податкової амністії.
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