Українці згенерували в застосунку "Дія" понад 300 тис. сертифікатів про одужання від коронавірусу

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.



"Стосовно сертифікатів про одужання. Новим документом вже користуються понад 300 тисяч людей, які успішно завантажили сертифікат через Дію. Нагадаю, його можуть отримати усі, хто нещодавно перехворів на COVID-19 та мають підтверджений лікарем діагноз", - пояснила вона.



Карчевич зазначила, що сертифікат про одужання можна лише тоді, якщо інформація про діагноз COVID-19 внесена до електронної системи охорони здоров'я.



Документ діє тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 не раніше за 105 днів до запуску сертифіката і надалі. Адже за рекомендаціями ВООЗ можна і треба щепитися не пізніше, ніж за три місяці від появи симптомів або лабораторно підтвердженого COVID-19.



Додати сертифікат у застосунок "Дія" можна щонайменше на 15-ий день після виявлення лікарем діагнозу "коронавірус", внесеного в ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я). Документ чинний протягом 90 днів.

Нагадаємо,15 листопада в застосунку "Дія" з'явився COVID-сертифікат для людей, які одужали після захворювання на коронавірус.

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