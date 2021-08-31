Українці зможуть поскаржитися на банки під час податкової амністії: НБУ відкрив гарячу лінію
Національний банк України (НБУ) відкрив гарячу лінію для скарг українців на порушення банків під час проведення податкової амністії з 1 вересня
Про це повідомила пресслужба НБУ.
У пресслужбі нагадали, що одноразове добровільне декларування розпочнеться в Україні з 1 вересня 2021 року та триватиме 1 рік. Фізичні особи, які мають намір задекларувати кошти, мають звернутися до банку для відкриття поточного рахунку зі спеціальним режимом використання та розміщення готівки у національній та іноземній валютах, банківських металів.
"Звертаємо вашу увагу! У разі виникнення скарг на дії банку у процесі відкриття такого спеціального рахунку та користування ним, прохання звертатися за номером 0 800 505 240 та натиснути 1 для з'єднання з оператором", - йдеться у повідомленні.
Водночас у пресслужбі зазначили, що для отримання роз'яснень, пов'язаних безпосередньо із питаннями декларування, необхідно звертатися до Державної податкової служби.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 липня підписав закони про податкову амністію.
- НБУ 6 серпня визначив порядок відкриття і ведення поточних рахунків зі спецрежимом використання для проведення добровільного одноразового декларування коштів з 1 вересня.
- Міністерство фінансів 30 серпня оприлюднило інструкції з проведення податкової амністії.
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