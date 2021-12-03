Де в Україні 4-5 грудня чекати на дощ і мокрий сніг: прогноз Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.



4 грудня мокрий сніг і дощ найбільш імовірні на сході та півдні України, крім Одещини.



Також у цей день очікується підвищення атмосферного тиску, відповідно, повітря буде вологим.



У неділю, 5 грудня, періодичні опади поширяться на всю територію України.



У ніч на 5 грудня температура становитиме -1...-7°C, вдень у неділю очікується -2...+4°C.



На півдні та в суботу на сході буде потепління - до +3...+8°C.



У Києві 4 грудня опадів не передбачається, можливі прояснення.



У ніч на 4 грудня в Києві температура повітря опуститься до -5°C, вдень у суботу буде близько 0°C.



5 грудня у столиці підвищиться хмарність і подекуди йтиме мокрий сніг або дощ - залежить від коливань температури.

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