Де в Україні 4-5 грудня чекати на дощ і мокрий сніг: прогноз Наталки Діденко
На вихідних 4-5 грудня в Україні очікується холодна і волога погода
Про це повідомляє синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
4 грудня мокрий сніг і дощ найбільш імовірні на сході та півдні України, крім Одещини.
Також у цей день очікується підвищення атмосферного тиску, відповідно, повітря буде вологим.
У неділю, 5 грудня, періодичні опади поширяться на всю територію України.
У ніч на 5 грудня температура становитиме -1...-7°C, вдень у неділю очікується -2...+4°C.
На півдні та в суботу на сході буде потепління - до +3...+8°C.
У Києві 4 грудня опадів не передбачається, можливі прояснення.
У ніч на 4 грудня в Києві температура повітря опуститься до -5°C, вдень у суботу буде близько 0°C.
5 грудня у столиці підвищиться хмарність і подекуди йтиме мокрий сніг або дощ - залежить від коливань температури.
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