Українців очікує зростання тарифів на житлово-комунальні послуги влітку-2022 – експерт

Таку думку озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми "Еспресо гаманець" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".



"Я очікую, що після опалювального сезону, влітку 2022 року, тарифи будуть підніматися", – сказав він.



Він уточнив, що мова йде про тарифи на розподіл газу, опалення, гарячу воду. Тариф на електроенергію може зрости с нинішніх 1,44-1,68 грн за кВт-год до 2-2,3 грн за кВт-год.



"Про це йде мова в Кабміні. В середньому зростання тарифів на електроенергію очікується до рівня 2 грн - 2,3 грн . Тому що тариф на розподіл Укренерго підвищено на 22%. А це одна з головних складових тарифу для населення. Тариф для бізнесу зріс удвічі, то я думаю, що і тариф для населення буде зростати. Не так швидко і не так стрімко, але все ж таки зростання буде", – пояснив Олег Попенко.

Нагадаємо, Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зауважив, що різниця між роздрібною та ринковою ціною на газ призводить до збитків і не дозволяє зберегти чинні тарифи для громадян.