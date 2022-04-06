Українців попередили про хакерів, які намагаються отримати доступ до облікових записів у Telegram. Радять не переходити за підозрілими посиланнями
У Держспецзв'язку та Кіберполіції зафіксували кібератаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів українців у Telegram
Про це Держспецзв'язку повідомила в Telegram.
"Злочинці розповсюджували серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS", – вказало відомство.
У такий спосіб хакери намагаються викрасти дані сесії, перелік контактів та історії листування в цій соцмережі.
"Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники «переїжджають» на хостинги рф", – вказало Держспецзв'язку і закликало бути пильними.
Щоб не потрапити на гачок до хакерів, слід в жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями, встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в соцмережі (разом із кодом, що надходить в SMS).
Також важливо у налаштуваннях Telegram завершити усі сеанси, крім поточного.
"У разі отримання подібних повідомлень потрібно терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України - CERT-UA та Кіберполіцію - з метою вжиття невідкладних заходів з блокування шкідливих вебресурсів", – зазначає Держспецзв'язку.
- Нагадаємо, урядова команда CERT-UA повідомила про чергову кібератаку на державні органи України, на цей раз хакери паразитують на інформації щодо воєнних злочинів росіян.
- Кількість хакерських атак за місяць війни зросла утричі, але більшість з них неуспішні.
- Напередодні повномасштабного вторгнення РФ, 23 лютого, сайти органів влади України зазнали масової кібератаки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotbСлідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.86
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе