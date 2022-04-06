Українців попередили про хакерів, які намагаються отримати доступ до облікових записів у Telegram. Радять не переходити за підозрілими посиланнями

Про це Держспецзв'язку повідомила в Telegram.



"Злочинці розповсюджували серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS", – вказало відомство.



У такий спосіб хакери намагаються викрасти дані сесії, перелік контактів та історії листування в цій соцмережі.



"Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники «переїжджають» на хостинги рф", – вказало Держспецзв'язку і закликало бути пильними.



Щоб не потрапити на гачок до хакерів, слід в жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями, встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в соцмережі (разом із кодом, що надходить в SMS).



Також важливо у налаштуваннях Telegram завершити усі сеанси, крім поточного.



"У разі отримання подібних повідомлень потрібно терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України - CERT-UA та Кіберполіцію - з метою вжиття невідкладних заходів з блокування шкідливих вебресурсів", – зазначає Держспецзв'язку.

Нагадаємо, урядова команда CERT-UA повідомила про чергову кібератаку на державні органи України, на цей раз хакери паразитують на інформації щодо воєнних злочинів росіян.

Кількість хакерських атак за місяць війни зросла утричі, але більшість з них неуспішні.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ, 23 лютого, сайти органів влади України зазнали масової кібератаки.