Українців попередили про нову кібератаку, яку здійснюють через поштову розсилку
В Україні розгортається нова кібератака, в ході якої здійснюється розсилка вірусу через електронну пошту під виглядом судових запитів
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У центрі заявили, що задіяно лише окремі офіційні адреси судів, але не виключено, що проблема може стосуватися всього поштового сервера.
"Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксовано факт масового розповсюдження електронних поштових повідомлень, що містять посилання на захищені паролем RAR і/або ZIP архіви (наприклад, "Судовий запит №9978364774635676778282.rar_pass_123.zip)", розміщені на публічних сервісах Google Drive і DropMeFiles", - йдеться у повідомленні.
Якщо отримувач повідомлення завантажить та розпакує такий архів, на його комп’ютер буде встановлена програма Remote Utilities. Вона, у свою чергу, надасть прихований віддалений доступ до пристрою третім особам.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні є лише одна країна, яка могла б займатися кібератаками - це Російська Федерація.
- 15 січня стало відомо, що до кібератаки на українські урядові сайти може бути причетна група хакерів, яку пов'язують з білоруською розвідкою.
- 16 січня у Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що за кібератакою на урядові сайти стоїть Росія.
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