Українців попередили про нову кібератаку, яку здійснюють через поштову розсилку

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У центрі заявили, що задіяно лише окремі офіційні адреси судів, але не виключено, що проблема може стосуватися всього поштового сервера.

"Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксовано факт масового розповсюдження електронних поштових повідомлень, що містять посилання на захищені паролем RAR і/або ZIP архіви (наприклад, "Судовий запит №9978364774635676778282.rar_pass_123.zip)", розміщені на публічних сервісах Google Drive і DropMeFiles", - йдеться у повідомленні.

Якщо отримувач повідомлення завантажить та розпакує такий архів, на його комп’ютер буде встановлена програма Remote Utilities. Вона, у свою чергу, надасть прихований віддалений доступ до пристрою третім особам.

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