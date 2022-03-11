Українців попереджають про "фейкові" електронні розсилки від імені держорганів
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала чергову спробу ворожих хакерів нашкодити Україні
Про це повідомили у Держспецзв’язку, передає Еспресо.TV.
"CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, виявила розповсюдження фейкових електронних листів від імені державних органів України з інструкціями щодо підвищення рівня інформаційної безпеки. У тілі листа є посилання на веб-сайт hxxps://forkscenter[.]fr/, з якого пропонується завантажити "критичні оновлення" у вигляді файлу "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" розміром близько 60МБ. Цей файл запускає завантажувач "alt.exe", який встановлює низку файлів", - йдеться у повідомленні.
Дослідження показує, що запуск завантаженого файла "one.exe" призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
Тож, якщо ви отримували або відкривали зазначений лист, потрібно негайно повідомити на пошту cert@cert.gov.ua.
- Нагадаємо, у Луганській області невідомі люди, вдаючи місцевих жителів міста Сватово, знімають відео на підтримку режиму Путіна. Вони також розповсюджують агітаційні листи з метою психологічного тиску.
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