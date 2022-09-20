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Українців у Ізюмі катували спецслужбовці РФ і учасники "ЛДНР"

20 вересня, 2022 вiвторок
17:45
війна з Росією масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022

На Харківщині в Ізюмі українців катували російські спецслужбовці та працівники міліції з так званих Донецької і Луганської народних республік

Про це в ефірі Еспресо сказав речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко.

"Прокуратура наразі не встановила спеціальних підрозділів для катувань. Ми розуміємо, що ці дії здійснювалися з метою отримання певної інформації від громадян, або ж аби подавити протестні настрої в українського населення. Це робили працівники так званої народної міліції, а також були помічені працівники ФСБ. Якщо вони бачили, що особа дійсно має певну інформацію або була залучена до активних проукраїнських дій, то вже більш досвідчені працівники ФСБ долучалися до таких "заходів". Також ОМОН знаходився на території Харківської області. Зокрема в Ізюмі, були працівники міліції з так званої ЛДНР. У цьому місті їх було багато, оскільки окупанти бачили в них місцевих поліцаїв, які розуміють менталітет населення і можуть з ним працювати", - сказав Чубенко.

  • 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання сотень людей.
  • 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
  • 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.
  • Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.
  • У деокупованому Ізюмі на Харківщині робота з ексгумацією тіл загиблих триватиме ще майже два тижні.
  • Дружина бійця 93 бригади Сергія Сови впізнала по фото руки загиблого із браслетами у кольори державного прапора, яке ширилося мережею, свого чоловіка. Після звільнення Ізюму Харківської області у місті та за його межами стали знаходити сотні тіл убитих та закатованих окупантами українців.

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Росія
російська армія
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Харківщина
Ізюм
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