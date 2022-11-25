Українців забезпечили електрикою на 70%: найперше об’єкти критичної інфраструктури

Про це інформує Укренерго.

​​Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні.

Зокрема першочергово подали світло на критичну інфраструктуру: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, а в деяких областях працює громадський електротранспорт.

"Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, увімкнулась в роботу частина "зеленої" генерації", - пише пресслужба.

Працівники продовжують роботи з відновлення живлення споживачам, утім темпи сповільнюються, через погодні умови: сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах.

Ремонтні бригади працюють цілодобово.

"Проте, дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені та планові, і аварійні графіки обмеження споживання. Просимо українців пам’ятати, якщо в будинку немає світла, це означає, що саме в цей момент працюють ремонтники", - наголосили в Укренерго.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

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Україна планує закуповувати електроенергію у Європи, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розроблюють.

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