Українців забезпечили електрикою на 70%: найперше об’єкти критичної інфраструктури
В Україні забезпечили електрикою 70% споживачів. Найперше котельні, газорозподільчі станції, водоканали та очисні споруди
Про це інформує Укренерго.
Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні.
Зокрема першочергово подали світло на критичну інфраструктуру: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, а в деяких областях працює громадський електротранспорт.
"Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, увімкнулась в роботу частина "зеленої" генерації", - пише пресслужба.
Працівники продовжують роботи з відновлення живлення споживачам, утім темпи сповільнюються, через погодні умови: сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах.
Ремонтні бригади працюють цілодобово.
"Проте, дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені та планові, і аварійні графіки обмеження споживання. Просимо українців пам’ятати, якщо в будинку немає світла, це означає, що саме в цей момент працюють ремонтники", - наголосили в Укренерго.
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