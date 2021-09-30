Українця Малиновського визнали найкращим футболістом туру в чемпіонаті Італії
Українського півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського визнано найкращим гравцем туру чемпіонату Італії
Про це повідомляє WhoScored.
Малиновський потрапив до символічної збірної 6-го туру Серії А. У матчі проти "Інтера" українець забив гол та допоміг "Аталанті" зіграти з чинним чемпіоном внічию 2:2.
За свою гру хавбек отримав 9,2 бала - це найвища оцінка серед усіх 11 футболістів, які потрапили до символічної збірної. Таким чином, українець став найкращим гравцем 6-го туру.
- Нагадаємо, 29 вересня Руслан Малиновський допоміг "Аталанті" перемогти швейцарський "Янг Бойз" в Лізі чемпіонів.
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