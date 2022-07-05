Українцям потрібна зброя, а не білі прапори, - The Times

Про це пише The Times.

"За надзвичайно високого морального духу України та справедливості її боротьби, втрата Лисичанська є нагадуванням про її вразливість перед російською вогневою міццю — щонайменше за відсутності масивної підтримки з боку Заходу", — пише видання.

The Time нагадує, що всупереч очікуванням багатьох експертів, Україна встояла і Росія не змогла здобути швидку перемогу. Однак затяжна війна стала новим викликом для Києва через низку причин: російська економіка, попри санкції Заходу, більш готова до довгої війни, тоді як Україна зіткнулася з величезним дефіцитом бюджету; РФ може дозволити собі втратити набагато більше життів, аніж Україна; у Росії більше зброї та потужніша військова промисловість.

Коли ЗСУ отримують належну західну підтримку, то, на думку видання, українські сили виявляють "надзвичайну" здатність зупиняти російський наступ. Звідси випливає важливий висновок: "Це буде довга війна, і союзники України не повинні мати ілюзій, що відвоювати втрачені позиції буде легко. Але українці не хочуть — і їх не потрібно змушувати — домагатися миру зі слабких позицій. Їм негайно потрібна зброя, а не білі прапори", — зазначає Times.

Засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що Україні потрібно допомагати ще більше — це єдиний спосіб перемогти.

4 липня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна має посилитись настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах.

Представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що на конференції в Лугано буде розроблено принципи, які стануть фундаментом для подальшого відновлення України.