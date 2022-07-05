Українцям потрібна зброя, а не білі прапори, - The Times
Всупереч очікуванням багатьох експертів, Україна встояла і Росія не змогла здобути швидку перемогу
Про це пише The Times.
"За надзвичайно високого морального духу України та справедливості її боротьби, втрата Лисичанська є нагадуванням про її вразливість перед російською вогневою міццю — щонайменше за відсутності масивної підтримки з боку Заходу", — пише видання.
The Time нагадує, що всупереч очікуванням багатьох експертів, Україна встояла і Росія не змогла здобути швидку перемогу. Однак затяжна війна стала новим викликом для Києва через низку причин: російська економіка, попри санкції Заходу, більш готова до довгої війни, тоді як Україна зіткнулася з величезним дефіцитом бюджету; РФ може дозволити собі втратити набагато більше життів, аніж Україна; у Росії більше зброї та потужніша військова промисловість.
Коли ЗСУ отримують належну західну підтримку, то, на думку видання, українські сили виявляють "надзвичайну" здатність зупиняти російський наступ. Звідси випливає важливий висновок: "Це буде довга війна, і союзники України не повинні мати ілюзій, що відвоювати втрачені позиції буде легко. Але українці не хочуть — і їх не потрібно змушувати — домагатися миру зі слабких позицій. Їм негайно потрібна зброя, а не білі прапори", — зазначає Times.
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