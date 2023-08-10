1. Нам ніхто нічого не винен. Взагалі. Зброя, яку нам передають — це добровільна допомога. Але без цієї зброї ми б не мали чим воювати.

2. Передають, коли знаходять консенсус всередині політикуму. Передають свої ракети. Яки виробляли для себе. Передають безплатно.

3. Ніхто не заважав нам готуватися до війни, а не до шашликів. Ніхто не заважав нам розвивати своє ракетовиробництво, замість розпилу бюджетів на "Великому крадівництві". Ніхто не заважав нам створити своє виробництво БПЛА, гранатометів, ліній по випуску мін та снарядів. Щось не подобається? Зробіть самі й не будете залежати від інших.

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Українцям треба вчитися бути вдячними. Українцям треба вчитися забезпечувати себе. Українцям треба навчитися менше реагувати емоційно і більше прагматично. Все це не просто, але можливо, якщо подорослішати та позбутися хибних інфантильних поглядів. Менше необґрунтованих претензій партнерам. Більше обґрунтованих вимог своїй владі. Чи висловлювати претензії німцям легше?

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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