Про це повідомив віцепрезидент УАФ Олег Протасов у facebook.

За його словами, він особисто поінформував міжнародні футбольні органи про "наміри третіх сил вчинити рейдерське захоплення влади" в УАФ.

"Закривати очі на спроби провести незаконні вибори в УАФ світова футбольна спільнота не може і не буде. Членство національних футбольних асоціацій у міжнародних органах гарантується виключно неухильним дотриманням статутів УЄФА та ФІФА, а відповідно - незалежністю діяльності національних футбольних структур", - написав Протасов.

Він наголосив, що будь-яке порушення цього правила може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УЄФА та оприлюднив відповідного листа від них із попередженням.

Суспільне:Спорт уточнило, що на початку грудня УАФ виступила із заявою про спробу провести віртуальне засідання виконкому асоціації. На ньому нібито мало бути порушено питання про висловлення вотуму недовіри президенту УАФ Андрію Павелку.

Водночас статутом асоціації не передбачено, аби члени виконкому висловлювали керівнику УАФ недовіру. Тому, якщо це питання з'явиться на порядку денному, то буде порушено не лише статут УАФ, але й ФІФА та УЄФА.

Можливий вотум недовіри, через який планували скликати виконком, пов'язаний з арештом Андрія Павелка, якого звільнили під заставу. Він отримав підозру від Генпрокуратури у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України.

29 листопада Печерський суд взяв на два місяці під арешт Андрія Павелка, якого пізніше було звільнено під заставу.

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