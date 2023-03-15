Україну прибрали зі заявки на проведення чемпіонату світу з футболу, - Sky Sports
Україна втратила місце в спільній заявці з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу-2030
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Роб Гарріс.
За інформацією джерела, місце України у спільній заявці з Іспанією та Португалією займе Марокко. Король країни Могамед VI вже оголосив про приєднання до заявки на проведення ЧС-2030.
Африканцям знадобиться $16 мільярдів, щоб побудувати інфраструктуру, яка відповідатиме вимогам проведення ЧС-2030.
Іспанія, Португалія та Марокко складуть конкуренцію спільним заявкам Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також Уругваю, Аргентини, Чилі та Парагваю.
Українська асоціація футболу поки не прокоментувала ситуацію.
- 4 жовтня стало відомо, що Україна має намір доєднатися до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення фінальної частини чемпіонату світу - 2030.
- 5 жовтня уряд Іспанії погодився, аби Україна долучилася до її спільної з Португалією заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе