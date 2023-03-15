Україну прибрали зі заявки на проведення чемпіонату світу з футболу, - Sky Sports

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Роб Гарріс.

За інформацією джерела, місце України у спільній заявці з Іспанією та Португалією займе Марокко. Король країни Могамед VI вже оголосив про приєднання до заявки на проведення ЧС-2030.

Африканцям знадобиться $16 мільярдів, щоб побудувати інфраструктуру, яка відповідатиме вимогам проведення ЧС-2030.

Іспанія, Португалія та Марокко складуть конкуренцію спільним заявкам Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також Уругваю, Аргентини, Чилі та Парагваю.

Українська асоціація футболу поки не прокоментувала ситуацію.