Україну цікавлять потужні санкції проти РФ до ескалації, а не після, – Зеленський

Про це він повідомив на брифінгу у Брюсселі.



“Щодо санкційної політики. Деякі лідери пропонують формат реагування ... після імовірної ескалації з боку РФ запровадити потужну санкційну політику. Тут, мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до імовірної ескалації, і тоді, мені здається, імовірної ескалації, може, і не буде”, - сказав Зеленський.



Він зауважив, що саме такі попереджувальні кроки можуть зупинити війну на Донбасі.





Новий канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що будь-яке порушення територіальної цілісності та суверенітету України Росією матиме "високу ціну".