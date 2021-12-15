Порушення територіальної цілісності України матиме "високу ціну", - канцлер Німеччини Шольц
У середу, 15 грудня, новий канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що будь-яке порушення територіальної цілісності та суверенітету України Росією матиме "високу ціну"
Про це голова німецького уряду заявив під час виступу у нижній палаті парламенту Бундестагу, повідомляє Reuters.
Олаф Шольц зазначив, що Німеччина "з великим занепокоєнням" спостерігає за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні.
"Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну, і ми будемо виступати єдиним фронтом із нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками", - наголосив Шольц.
Канцлер не уточнював жодних деталей щодо антиросійських санкцій і додав, що все ще хоче діалогу з Росією.
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