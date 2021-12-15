Порушення територіальної цілісності України матиме "високу ціну", - канцлер Німеччини Шольц

Про це голова німецького уряду заявив під час виступу у нижній палаті парламенту Бундестагу, повідомляє Reuters.



Олаф Шольц зазначив, що Німеччина "з великим занепокоєнням" спостерігає за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні.



"Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну, і ми будемо виступати єдиним фронтом із нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками", - наголосив Шольц.



Канцлер не уточнював жодних деталей щодо антиросійських санкцій і додав, що все ще хоче діалогу з Росією.

13 грудня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз, США та Велика Британія обговорюють введення нових санкцій проти РФ та перебувають в "режимі стримування".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота дала чіткий сигнал, що допомагатиме Україні у випадку відкритого російського вторгнення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий посилити санкції та вжити "безпрецедентних заходів" проти Росії у разі подальшої агресії щодо України.