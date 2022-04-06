Укравтодор обладнає тимчасову переправу до Ірпеня

Про це повідомило Державне агентство автомобільних доріг України в Телеграм.

"На дорозі Р-30 під'їзд до міста Ірпінь облаштовується тимчасова переправа. Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, яке розпочнеться вже найближчим часом", – йдеться у повідомленні.



В Укравтодорі зауважили, що повертатися в звільнене місто поки що небезпечно, тож евакуйованим мешканцям варто почекати офіційного повідомлення влади про безпечне повернення додому.

Нагадаємо, Ірпінь закрили на виїзд для захисту від мародерів.

28 березня Збройні сили України звільнили місто Ірпінь під Києвом від російських окупантів.

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