Укравтодор обладнає тимчасову переправу до Ірпеня
Служба автомобільних доріг Київської області облаштовує тимчасову переправу на під'їзді до Ірпеня
Про це повідомило Державне агентство автомобільних доріг України в Телеграм.
"На дорозі Р-30 під'їзд до міста Ірпінь облаштовується тимчасова переправа. Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, яке розпочнеться вже найближчим часом", – йдеться у повідомленні.
В Укравтодорі зауважили, що повертатися в звільнене місто поки що небезпечно, тож евакуйованим мешканцям варто почекати офіційного повідомлення влади про безпечне повернення додому.
- Нагадаємо, Ірпінь закрили на виїзд для захисту від мародерів.
- 28 березня Збройні сили України звільнили місто Ірпінь під Києвом від російських окупантів.
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