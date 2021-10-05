Укравтодор завершив ремонт дороги Старобільськ - Новоайдар у Луганській області

Про це пресслужба Укравтодору повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, Укравтодор завершив ремонт у Луганській області на дорозі Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк, на ділянці від Старобільська до Новоайдару (км 0+000 - 39+960). На дорозі також встановлено нові дорожні знаки та нанесено дорожню розмітку.



У пресслужбі нагадали, що ремонт на цій дорозі розпочався у 2020 році. Цьогоріч дорожники завершили ремонтні роботи, зокрема, влаштували фінішний шар асфальтобетонного покриття.



Зазначається, що у вересні на відремонтованому маршруті було встановлено дорожні знаки, сигнальні стовпчики та нанесли дорожню розмітку, влаштували тротуари та зовнішнє освітлення у населених пунктах, через які проходить траса. На виїзді зі Старобільська підготовлений майданчик для встановлення пересувного габаритно-вагові комплексу.



Маршрут від Старобільська до Новоайдару проходить через населені пункти Старобільськ, Половинкине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне, Денежникове та Новоайдар.



В Укравтодорі зазначили, що у до кінця 2021 року планується відремонтувати 241 км доріг державного значення у Луганщині.



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