Укравтодор завершив ремонт дороги Старобільськ - Новоайдар у Луганській області
Укравтодор завершив ремонт із нанесенням дорожньої розмітки дороги Старобільськ - Новоайдар у Луганській області
Про це пресслужба Укравтодору повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, Укравтодор завершив ремонт у Луганській області на дорозі Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк, на ділянці від Старобільська до Новоайдару (км 0+000 - 39+960). На дорозі також встановлено нові дорожні знаки та нанесено дорожню розмітку.
У пресслужбі нагадали, що ремонт на цій дорозі розпочався у 2020 році. Цьогоріч дорожники завершили ремонтні роботи, зокрема, влаштували фінішний шар асфальтобетонного покриття.
Зазначається, що у вересні на відремонтованому маршруті було встановлено дорожні знаки, сигнальні стовпчики та нанесли дорожню розмітку, влаштували тротуари та зовнішнє освітлення у населених пунктах, через які проходить траса. На виїзді зі Старобільська підготовлений майданчик для встановлення пересувного габаритно-вагові комплексу.
Маршрут від Старобільська до Новоайдару проходить через населені пункти Старобільськ, Половинкине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне, Денежникове та Новоайдар.
В Укравтодорі зазначили, що у до кінця 2021 року планується відремонтувати 241 км доріг державного значення у Луганщині.
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