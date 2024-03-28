"Нічого не проголосували": Верховна Рада провела півторагодинне засідання
Верховна Рада України 28 березня провела півторагодинне засідання. У сесійній залі було критично мало нардепів, тому всі голосування парламент провалив
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Юлія Клименко.
"Нічого не проголосували. Провалили три блокуючі постанови: 9667-1П про уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб (17 голосів); 10313П та 10313-1П1 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (41 та 41 голосів)", - написав Железняк.
"На цьому засідання у березні завершились. Усе, потужно попрацювали", - додав він.
Своєю чергою Юлія Клименко зазначила, що в Раді було критично мало нардепів. З фракції "Слуги Народу" в залі були присутні лише 146 із 232 членів.
"Це той випадок, коли "я прийшов – тебе нема". Фракція "Голос" та інші зібрались, а "слуги" не прийшли", - написала депутатка.
Вона також зазначила, що під час півторагодинного засідання в Раді пів години виступала голова національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве.
Наступного разу парламент має зібратися через 2 тижні.
Варто зазначити, що до кінця березня Рада планувала ухвалити закон про мобілізацію. Але комітет ще розглядає поправки.
- Раніше нардепи від "ЄС" вимагали повернути нормальний графік роботи Ради.
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