"Нічого не проголосували": Верховна Рада провела півторагодинне засідання

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Юлія Клименко.

"Нічого не проголосували. Провалили три блокуючі постанови: 9667-1П про уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб (17 голосів); 10313П та 10313-1П1 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (41 та 41 голосів)", - написав Железняк.

"На цьому засідання у березні завершились. Усе, потужно попрацювали", - додав він.

Своєю чергою Юлія Клименко зазначила, що в Раді було критично мало нардепів. З фракції "Слуги Народу" в залі були присутні лише 146 із 232 членів.

"Це той випадок, коли "я прийшов – тебе нема". Фракція "Голос" та інші зібрались, а "слуги" не прийшли", - написала депутатка.

Вона також зазначила, що під час півторагодинного засідання в Раді пів години виступала голова національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве.

Наступного разу парламент має зібратися через 2 тижні.

Варто зазначити, що до кінця березня Рада планувала ухвалити закон про мобілізацію. Але комітет ще розглядає поправки.