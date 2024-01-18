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Топменеджер Енергоатому виїхав за кордон у відпустку, звільнився і не повернувся в Україну, – Железняк

18 січня, 2024 четвер
13:13
Україна Енергоатом

Виконавчий директор з персоналу Енергоатому Олег Бояринцев у 2023 році виїхав за кордон у відпустку, там звільнився і до України не повернувся

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк.

"У січні минулого року президент Енергоатому Котін підписав 2-тижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії. З правом виїзду за кордон... За кордон пан Бояринцев виїхав. Уже у відпустці він подав на звільнення, і Енергоатом звільнив його 15 лютого. Ще й компенсацію виплатили за відпустку", - написав політик.

 Україну він (Бояринцев, - ред.) досі не повернувся і, кажуть, що і не збирається", - додав Железняк.

У березні 2022 року повідомлялося, що Бояринцева затримали на блокпості на межі Львівської та Рівненської областей.

Він займався призначенням кадрів у Енергоатомі з весни 2020 року, у тому числі директорів АЕС і заступників директорів із фізичного захисту. Саме він призначив директора Запорізької АЕС Мурашка, який здав станцію окупантам.

Втім Бояринцева не звільнили з посади.

Також відомо, що з 2002 до 2019 року він був помічником депутата Верховної Ради Андрія Деркача, якого у 2023 році позбавили мандата разом із Віктором Медведчуком.

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