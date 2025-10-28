Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон

Про це в етері Еспресо розповіла народна депутатка України Інна Совсун, членкиня Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Я була щиро подивована, що президент країни, в якій йде напружена війна, де складна дипломатична історія, оголошує початок опалювального сезону. З того, що мені відомо, - за крайніх декілька тижнів президент скликав наради, на яких він намагався розібратися, що відбувається в енергетиці, чому ситуація неконтрольована і непрогнозована. Знову ж таки, з того, що я чула від колег - президент був незадоволений рівнем підготовки й весь час намагався знайти того, хто в цьому винен. Начебто взяв це питання під свій особистий контроль, вочевидь, в рамках цього оголосив про початок опалювального сезону", - прокоментувала Інна Совсун.

За її словами, дуже тривожний дзвіночок - нам зараз потрібно більше газу на опалювальний сезон, ніж заявляли раніше, тому що до цього Росія не била по видобутку газу. Ворог завдав удару навесні, після чого поремонтували і більш-менш відновився видобуток. Але зараз нам вибили, це відомо з публічних джерел, під 50-60% видобутку.

"Це не означає, що у нас зникло 50-60% газу, тому що частина газу закачана у газосховищах, де зараз і зберігається. Але, вочевидь, що у перерахуванні наступного опалювального сезону ми розраховували, що будемо продовжувати видобувати газ в певних обсягах за певні проміжки часу, таким чином забезпечуючи себе газом. Зараз, коли ми великою мірою не можемо продовжувати видобуток газу, нам критично необхідною стає закупівля газу в іноземних партнерів", - зауважила нардепка.

На її думку, у сфері енергетики нам потрібно демонструвати максимальну прозорість та зрозумілість для партнерів, щоб вони бачили, що в Україні наводять лад і туди безпечно інвестувати.

"З газом ситуація буде складна, з електрикою - так само. Всі вже бачать, що відбувається - удари посилюються. Росія намагається зосередитися на конкретних містах - ми бачили ситуацію в Шостці, Чернігові та Чернігівщині, де вони добивають систему до стану, коли неможливо відремонтувати. Це не буде тотальний блекаут по всій країні, але в якихось окремих містах може бути дуже складна ситуація. І до слова, Київ тут є однією з потенційних жертв цієї тактики. Ми бачили атаки по ТЕЦ декілька тижнів тому, дуже боюсь, що ці атаки можуть продовжуватися", - резюмувала Совсун.