Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Україна Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон
Ексклюзив

Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон

Ірена Моляр
28 жовтня, 2025 вiвторок
20:26
Україна підземне сховище газу

При розрахуванні опалювального сезону бралися у розрахунок певні обсяги газу, які видобуваються в Україні, але ворог почав бити по газовидобувній галузі і вибив під 50-60% видобутку

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла народна депутатка України Інна Совсун, членкиня Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Я була щиро подивована, що президент країни, в якій йде напружена війна, де складна дипломатична історія, оголошує початок опалювального сезону. З того, що мені відомо, - за крайніх декілька тижнів президент скликав наради, на яких він намагався розібратися, що відбувається в енергетиці, чому ситуація неконтрольована і непрогнозована. Знову ж таки, з того, що я чула від колег - президент був незадоволений рівнем підготовки й весь час намагався знайти того, хто в цьому винен. Начебто взяв це питання під свій особистий контроль, вочевидь, в рамках цього оголосив про початок опалювального сезону", - прокоментувала Інна Совсун.

За її словами, дуже тривожний дзвіночок - нам зараз потрібно більше газу на опалювальний сезон, ніж заявляли раніше, тому що до цього Росія не била по видобутку газу. Ворог завдав удару навесні, після чого поремонтували і більш-менш відновився видобуток. Але зараз нам вибили, це відомо з публічних джерел, під 50-60% видобутку.

"Це не означає, що у нас зникло 50-60% газу, тому що частина газу закачана у газосховищах, де зараз і зберігається. Але, вочевидь, що у перерахуванні наступного опалювального сезону ми розраховували, що будемо продовжувати видобувати газ в певних обсягах за певні проміжки часу, таким чином забезпечуючи себе газом. Зараз, коли ми великою мірою не можемо продовжувати видобуток газу, нам критично необхідною стає закупівля газу в іноземних партнерів", - зауважила нардепка.

На її думку, у сфері енергетики нам потрібно демонструвати максимальну прозорість та зрозумілість для партнерів, щоб вони бачили, що в Україні наводять лад і туди  безпечно  інвестувати.

"З газом ситуація буде складна, з електрикою - так само. Всі вже бачать, що відбувається - удари посилюються. Росія намагається зосередитися на конкретних містах - ми бачили ситуацію в Шостці, Чернігові та Чернігівщині, де вони добивають систему до стану, коли неможливо відремонтувати. Це не буде тотальний блекаут по всій країні, але в якихось окремих містах може бути дуже складна ситуація. І до слова, Київ тут є однією з потенційних жертв цієї тактики. Ми бачили атаки по ТЕЦ декілька тижнів тому, дуже боюсь, що ці атаки можуть продовжуватися", - резюмувала Совсун.

 

  • Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про старт опалювального сезону від 28 жовтня. За словами президента України Володимира Зеленського, ситуація в енергетиці стабільна, а держава готова до зими.
Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Росія
газ
російська армія
Війна з Росією
опалювальний сезон
Великий ефір Василя Зими
блекаут
Енергетика
Читайте також:
Автор Андрій Іллєнко
27 жовтня, 2025 понедiлок
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
Гаррі Поттер
Автор Марина Клюєва
26 жовтня, 2025 неділя
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
Київ
+6.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.83
    Купівля 41.83
    Продаж 42.29
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
20:16
Ніколас Мадуро
США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP
20:01
OPINION
Магія малих речей
19:52
Ексклюзив
Олег Синютка
Понад 3 тис. правок говорять про нефаховість підготовки держбюджету, - нардеп Синютка
19:36
Ілон Маск
Компанія Tesla ризикує залишитись без Ілона Маска
18:58
Енергетика, споживання електроенергії
Нідерланди передадуть Україні 25 млн євро для підтримки енергетичного сектору
18:49
Оновлено
Володимир Зеленський і Юлія Свириденко
Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, - Свириденко
18:28
НАБУ та САП
НАБУ і САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони
18:23
Ексклюзив
Москва_Кремль
У РФ фактично немає реальних союзників, - соціолог Шульга
18:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Першу скрипку буде грати Трамп: дипломат Хандогій про зустріч лідерів США та Китаю
18:06
OPINION
блог Олександр Красовицький
Трамп-миротворець і Трамп-голем
17:50
Аналітика
санкції проти РФ
Вето Бельгії на використання російських активів: чому Україна ризикує залишитися без грошей у 2026 році
17:49
українські біженці в ЄС
У ЄС проживають майже 5 млн українських біженців, - Єврокомісія
17:48
армія РФ, агресор
Держдума РФ ухвалила законопроєкт про залучення резервістів для захисту "критично важливих об'єктів"
17:03
Ексклюзив
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов
17:01
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, 23 - на Покровському напрямку
16:40
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:27
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в Овальному кабінеті Білого дому 05 червня 2025 року
США звільнили німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій Трампа проти РФ, - Reuters
16:04
Оновлено
В Раду внесли законопроєкт про створення "Реєстру дропів": що загрожує українцям, чиї рахунки використовують для відмивання грошей
16:02
OPINION
Держава не має права перекладати свої обов'язки на плечі біженців
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:19
Російська дезінформація
Пропаганда РФ поширює фейк, що ЗСУ "мінують тіла своїх загиблих", - ЦПД
14:31
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
14:28
Ексклюзив
Нафтовий танкер Eagle S "тіньового флоту" Росії
Індія зацікавлена в тому, щоб переходити на Близькосхідну нафту, - експерт-міжнародник Семенюк
14:01
Огляд
затримання ДБР Володимира Кудрицького
"Зведення рахунків і дрібна політична помста Банкової". Що стоїть за затриманням ДБР ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького?
14:00
OPINION
Дивний популізм нової ірландської президентки
13:47
Сергій Лавров
Лавров запевнив, що РФ не нападатиме на НАТО і готова надати гарантії безпеки
13:00
осінь дощ
"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня
12:55
удар по видобутку газу
Росія всьоме за місяць завдала удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині
12:26
PR
Теплові насоси
Теплові насоси для дому: як обрати розумне тепло з інверторною технологією
12:18
мобілізація рф солдати орки
Держдума РФ прийняла закон про призов протягом усього року
12:04
OPINION
Китай і закінчення війни
11:54
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
ДБР затримало екскерівника Укренерго Кудрицького
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
11:44
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський
11:42
Ексклюзив
санкції проти РФ
Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
11:38
Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
11:15
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Це не так легко": експерт Корольчук про припущення, що РФ намагається розділити українську енергосистему на правий та лівий берег
11:11
Аналітика
Бурєвєстнік
Чому російський "Бурєвєстнік" – це потужний блеф, але гидка та нестрашна зброя
11:06
Зеленський
"Не політичний крок": Зеленський запевнив, що СБУ і прикордонники надали достатньо доказів російського громадянства Труханова
10:42
Ексклюзив
Авторка тексту схопила цей нерв і емоцію, що додала живості в обговоренні диктанту національної єдності, - В'ятрович
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV