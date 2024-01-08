В Україні змінили порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що ухвалені зміни передбачають ведення обліку громадян, які мають потребу в житлі для тимчасового проживання, навіть якщо на момент звернення в громаді немає такого фонду.

Також ними визначено пріоритетні критерії надання житла для членів сім’ї військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб та людей, які здійснили повторне переміщення після 24 лютого 2022 року.

Лубінець наголошує, що для інтеграції в нових громадах питання взяття ВПО на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, є необхідною умовою.

"Це створює можливість сформувати статистику для ефективної політики на цьому напрямі та залучення інвестицій від держави й міжнародних партнерів", - акцентує омбудсман.

Уповноважений ВР з прав людини закликає внутрішньо переміщених осіб звертатись до уповноваженого органу із заявою для взяття на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, у межах перебування на обліку.