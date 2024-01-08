В Україні змінили порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання ВПО
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що ухвалені зміни передбачають ведення обліку громадян, які мають потребу в житлі для тимчасового проживання, навіть якщо на момент звернення в громаді немає такого фонду.
Також ними визначено пріоритетні критерії надання житла для членів сім’ї військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб та людей, які здійснили повторне переміщення після 24 лютого 2022 року.
Лубінець наголошує, що для інтеграції в нових громадах питання взяття ВПО на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, є необхідною умовою.
"Це створює можливість сформувати статистику для ефективної політики на цьому напрямі та залучення інвестицій від держави й міжнародних партнерів", - акцентує омбудсман.
Уповноважений ВР з прав людини закликає внутрішньо переміщених осіб звертатись до уповноваженого органу із заявою для взяття на облік громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, у межах перебування на обліку.
- 7 грудня 2023 року стало відомо, що німецький банк KfW надасть понад 24 млн євро на створення енергоефективного житла для ВПО.
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