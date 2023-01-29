Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що рівень споживання електроенергії 29 січня залишається незмінним від попереднього дня, однак дефіцит у системі все ще залишається значним.

Так, до обленерго доведені ліміти споживання. Прикметно, що вони надалі діють цілодобово.

"Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - зазначили в пресслужбі.

Зокрема на Одещині триватимуть аварійні відключення через пошкодження енергооб'єктів після масованої ракетної атаки 26 січня.

Нагадаємо, станом на ранок 27 січня ліміти споживання електроенергії перевищили в десяти областях України, там застосовували аварійні відключення світла.

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