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Укренерго вивела в аварійний ремонт одразу три блоки ТЕС: ситуація в енергосистемі

7 вересня, 2023 четвер
15:08
Економіка електроенергія

В Україні триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації. За минулу добу в аварійний ремонт вивели одразу три блоки на теплових електростанціях

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

За даними компанії, в середу, 6 вересня, вечірній максимум споживання тримався на рівні показника вівторка 5 вересня.

На четвер імпорт електроенергії не планується. Водночас здійснюється експорт у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг складає 6269 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 399 МВт.

31 серпня в Енергоатомі сказали, що енергосистема, найімовірніше, не матиме дефіциту потужності у вересні. Україна матиме вдосталь електроенергії через включення в роботу шостого з дев'яти доступних енергоблоків АЕС. Наприкінці серпня Україна чи не щодня брала аварійну допомогу з енергосистем країн ЄС та імпортувала електроенергію з-за кордону.

  • За даними Міненерго, через обстріли РФ без світла залишається частина жителів 4 прифронтових регіонів України.
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