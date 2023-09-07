Укренерго вивела в аварійний ремонт одразу три блоки ТЕС: ситуація в енергосистемі

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

За даними компанії, в середу, 6 вересня, вечірній максимум споживання тримався на рівні показника вівторка 5 вересня.

На четвер імпорт електроенергії не планується. Водночас здійснюється експорт у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг складає 6269 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 399 МВт.

31 серпня в Енергоатомі сказали, що енергосистема, найімовірніше, не матиме дефіциту потужності у вересні. Україна матиме вдосталь електроенергії через включення в роботу шостого з дев'яти доступних енергоблоків АЕС. Наприкінці серпня Україна чи не щодня брала аварійну допомогу з енергосистем країн ЄС та імпортувала електроенергію з-за кордону.