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Через обстріли РФ без світла залишається частина жителів 4 прифронтових регіонів України

7 вересня, 2023 четвер
13:13
Економіка електроенергія, світло ЛЕП

Російські терористи продовжують атакувати прикордонні регіони України. Через обстріли споживачі 4 областей залишаються без електроенергії

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що на Харківщині поблизу Куп’янська під час виконання ремонтних робіт бригада енергетиків потрапила під обстріл. Обійшлося без жертв, однак поточний ремонт мереж довелося припинити. 

Натомість на деокупованій частині Херсонської області ведуться роботи з відновлення мереж. За даними міністерства, за добу там повернули світло до 20 помешкань в одному з населених пунктів Херсонського району. 

"Залишається також знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - додали у повідомленні.

Що відомо про підготовку до опалювального сезону

Нині триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації. Станом на 13 серпня Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Водночас Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.

18 серпня стало відомо, що в новому опалювальному сезоні Центренерго залучить 8 енергоблоків сумарною потужністю 1640 МВт. Навколо Трипільської та Зміївської ТЕС зводять захисні споруди.

Станом на 31 серпня в Україні вже відремонтовані або перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт. Це понад 60% від загальної кількості.

Паралельно триває закачування газу в підземні газосховища. 

Володимир Зеленський заявив, що у зимові місяці 2023-2024 років слід чекати нових ударів Росії по об'єктах української енергетики та інфраструктурі. 

"Але маємо бути свідомі, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці. По критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв", - додав Зеленський.

Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергія
ракетний удар
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