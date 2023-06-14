Укрнафта розпочне управління 4 заарештованими газовими компаніями після дозволу АМКУ
Укрнафта підписала з Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами договори на управління правами газових компаній "Укрнафтобуріння", "Іст Юроуп Петролеум", "Сахалінське" та Сіріус-1
Про це повідомили в пресслужбі Укрнафти.
Зазначається, що Укрнафта розпочне управління активами після отримання від Антимонопольного комітету України дозволу на концентрацію, по який Укрнафта та АРМА звернулися 1 червня 2023 року.
Усі ці компанії здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі й були заарештовані в рамках кримінального провадження.
- У квітні Печерський районний суд Києва передав в управління АРМА корпоративні права приватного акціонерного товариства "Укрнафтобуріння", на які було накладено арешт у рамках кримінального провадження.
- 5 квітня арештували корпоративні права ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".
- 29 травня зазначалося, що компанія "Укрнафта" планує проаналізувати ліквідовані свердловини, на деяких з них можуть відновити видобуток.
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