Про це повідомили в пресслужбі Укрнафти.

Зазначається, що Укрнафта розпочне управління активами після отримання від Антимонопольного комітету України дозволу на концентрацію, по який Укрнафта та АРМА звернулися 1 червня 2023 року.

Усі ці компанії здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі й були заарештовані в рамках кримінального провадження.