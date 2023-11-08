Укроборонпром відсторонив двох директорів підприємств, одного з них заарештовано

Про це повідомили у Telegram-каналі акціонерного товариства.



Зазначається, що з кінця червня до початку листопада на низці підприємств товариства правоохоронні органи за активного сприяння підрозділів безпеки УОП здійснили близько 20 слідчих дій обшуків, тимчасових доступів до речей та документів тощо.

За цей період керівництво компанії за виявленими фактами порушень і зловживань тимчасово відсторонило двох директорів підприємств.

Наголошується, що майже половина кримінальних проваджень, зареєстрованих з 28 червня по 2 листопада поточного року, щодо підприємств, які входять до складу Укроборонпрому, була розпочата з його ініціативи за результатами внутрішніх службових перевірок.

Стосовно першого із відсторонених керівників, то він може бути причетним до численних порушень у фінансово-господарській діяльності заводу. Другий - створив умови до експорту товарів подвійного використання під виглядом цивільних агрегатів. цей екскерівник вже отримав підозру та перебуває під вартою у слідчому ізоляторі СБУ.

У товаристві додали, що 2 листопада за ініціативою нового керівника одного з підприємств правоохоронні органи зареєстрували кримінальне провадження за фактами так званої "прихованої оренди".

Йдеться про можливе зловживання службовим становищем для незаконної передачі у користування третім особам нежитлових приміщень. Розпочато досудове розслідування, під час якого вивчають правомірність дій одного з керівників.