Укрпошта передала на відбудову музею Сковороди 1 млн грн, виручених із продажу марок

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Це кошти, які поштовий оператор вторгував із продажу марок.

"Раді приєднатися до глобальної ініціативи першої леді України Олени Зеленської, що направлена на підтримку та збір коштів на відновлення зруйнованих об'єктів культурної спадщини України", - йдеться у повідомленні.

В Укрпошті зазначили, що збір коштів триває. Поштовий блок "До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Сад божественних пісень" можна придбати у відділеннях або онлайн. Вартість поштового блоку складає 75 грн, з яких 30 грн — донат.