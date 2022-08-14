Укрзалізниця анонсувала евакуаційний потяг на 14 серпня

Така інформація є на сайті Укрзалізниці.

"Евакуаційний потяг на 14 серпня: 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів", - йдеться у повідомленні.

Також в Укрзалізниці додають, що час відправлення може змінюватись. Також інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.

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