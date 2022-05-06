Укрзалізниця обмежила продаж квитків через партнерські сервіси

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці в телеграмі.

"З міркувань безпеки тимчасово обмежено продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи Укрзалізниці та гарантувати безперебійність їхньої роботи", – йдеться в повідомленні.

Квитки на потяги по Україні та на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах:

Також на сайті Укрзалізниці як і раніше можна оформити електронні проїзні документи.

Із 7 травня почнуть курсувати щоденні приміські потяги Носівка - Київ-Волинський і Київ - Ніжин. А з 6 травня відновлюється регулярне курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Дніпро.

Укрзалізниця оприлюднила графік запізнення потягів на ранок 6 травня після російських обстрілів залізниць

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