Укрзалізниця оприлюднила графік запізнення потягів на ранок 6 травня після російських обстрілів залізниць

Про це повідомила Укрзалізниця в телеграмі.



Станом на ранок 6 травня затримуються такі потяги:

№22 Трускавець - Харків (+4:20 год);

№60 Чоп - Київ (+3:15 год);

№3 Львів - Запоріжжя (+2:56);

№232 Львів - Дніпро (+2:53 год);

№135 Чернівці - Білгород-Дністровський (+2:38 год);

№130 Івано-Франківськ - Кременчук (+2:28 год);

№16 Івано-Франківськ - Харків (+2:24 год);

№8 Одеса - Харків (+2:14 год);

№120 Львів - Запоріжжя (+1:39 год);

№92 Одеса - Харків (+1:29 год);

№86 Львів - Запоріжжя (+1:28 год);

№149 Полтава - Чернівці (+1:27 год);

№37 Ужгород - Одеса (+1:23);

№11 Одеса - Львів (+1:18 год);

№25 Рахів - Одеса (+1:14 год);

№97 Київ - Ковель(+1:14 год);

№7 Київ - Чернівці (+1:14 год);

№77 Ковель - Одеса (+1:07 год);

№42 Львів - Дніпро (+1:03 год);

№81 Київ - Ужгород (+1:01 год);

№105 Київ - Одеса (+1:01 год);

№8 Чернівці - Київ (+1:01 год);

№46 Лозова - Ужгород (+1 год);

№710 Львів - Дарниця (+8 хв);

№705 Київ - Перемишль (+18 хв);

№774 Львів - Дарниця (+ 52 хв).

3 травня росіяни завдали ракетних ударів по Львову, через що частина потягів затримувалася.

4 травня росіяни обстріляли низку міст України, зокрема, залізничну інфраструктуру було пошкоджено у Дніпрі.

Із 7 травня почнуть курсувати щоденні приміські потяги Носівка - Київ-Волинський і Київ - Ніжин. А з 6 травня відновлюється регулярне курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Дніпро.

5 травня час затримки потягів сягав 14 годин.

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