Укрзалізниця оприлюднила графік запізнення потягів на ранок 6 травня після російських обстрілів залізниць
Станом на 7:00 6 травня в Україні низка потягів курсує із запізненням
Про це повідомила Укрзалізниця в телеграмі.
Станом на ранок 6 травня затримуються такі потяги:
- №22 Трускавець - Харків (+4:20 год);
- №60 Чоп - Київ (+3:15 год);
- №3 Львів - Запоріжжя (+2:56);
- №232 Львів - Дніпро (+2:53 год);
- №135 Чернівці - Білгород-Дністровський (+2:38 год);
- №130 Івано-Франківськ - Кременчук (+2:28 год);
- №16 Івано-Франківськ - Харків (+2:24 год);
- №8 Одеса - Харків (+2:14 год);
- №120 Львів - Запоріжжя (+1:39 год);
- №92 Одеса - Харків (+1:29 год);
- №86 Львів - Запоріжжя (+1:28 год);
- №149 Полтава - Чернівці (+1:27 год);
- №37 Ужгород - Одеса (+1:23);
- №11 Одеса - Львів (+1:18 год);
- №25 Рахів - Одеса (+1:14 год);
- №97 Київ - Ковель(+1:14 год);
- №7 Київ - Чернівці (+1:14 год);
- №77 Ковель - Одеса (+1:07 год);
- №42 Львів - Дніпро (+1:03 год);
- №81 Київ - Ужгород (+1:01 год);
- №105 Київ - Одеса (+1:01 год);
- №8 Чернівці - Київ (+1:01 год);
- №46 Лозова - Ужгород (+1 год);
- №710 Львів - Дарниця (+8 хв);
- №705 Київ - Перемишль (+18 хв);
- №774 Львів - Дарниця (+ 52 хв).
- 3 травня росіяни завдали ракетних ударів по Львову, через що частина потягів затримувалася.
- 4 травня росіяни обстріляли низку міст України, зокрема, залізничну інфраструктуру було пошкоджено у Дніпрі.
- Із 7 травня почнуть курсувати щоденні приміські потяги Носівка - Київ-Волинський і Київ - Ніжин. А з 6 травня відновлюється регулярне курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Дніпро.
- 5 травня час затримки потягів сягав 14 годин.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.23
Купівля 31.23Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе