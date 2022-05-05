На ранок 5 травня в Україні запізнюються 46 пасажирських потягів. Перелік
Низка пасажирських потягів запізнюється через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок обстрілів, затримка становить від годин й до 11 годин
Актуальну інформацію щодо запізнення пасажирських поїздів оприлюднила в телеграм-каналі Укрзалізниця.
Станом на сьому ранку 5 травня запізнювалося 46 поїздів. Найменший час затримки становив одну годину й 12 хвилин – потяг №129 Кременчук — Івано-Франківськ, а найдовше затримувався поїзд №150 Чернівці — Полтава – на 11 годин і 13 хвилин.
- 3 травня росіяни завдали ракетних ударів по Львову, через що частина потягів затримувалася.
- 4 травня росіяни обстріляли низку міст України, зокрема, залізничну інфраструктуру було пошкоджено у Дніпрі
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