На ранок 5 травня в Україні запізнюються 46 пасажирських потягів. Перелік

Актуальну інформацію щодо запізнення пасажирських поїздів оприлюднила в телеграм-каналі Укрзалізниця.

Станом на сьому ранку 5 травня запізнювалося 46 поїздів. Найменший час затримки становив одну годину й 12 хвилин – потяг №129 Кременчук — Івано-Франківськ, а найдовше затримувався поїзд №150 Чернівці — Полтава – на 11 годин і 13 хвилин.

3 травня росіяни завдали ракетних ударів по Львову, через що частина потягів затримувалася.

4 травня росіяни обстріляли низку міст України, зокрема, залізничну інфраструктуру було пошкоджено у Дніпрі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb