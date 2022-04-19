Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 19 квітня
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" оприлюднило перелік додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні, 19 квітня
Про це Укрзалізниця повідомляє на своїй офіційній сторінці.
Йдеться про такі напрямки:
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп.
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.
06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ.
11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів.
14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1.
Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись, тому радить стежити за оновленнями.
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