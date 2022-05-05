Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 5 травня
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на четвер, 5 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 5 травня:
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
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