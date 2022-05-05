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Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 5 травня

5 травня, 2022 четвер
00:11
Суспільство евакуація

Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на четвер, 5 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Розклад евакуаційних поїздів на 5 травня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп 


 

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