Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 15 квітня
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на п'ятницю, 15 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 15 квітня:
06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
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