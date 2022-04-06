Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 6 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 6 квітня:



Краматорськ:

13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів

16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів

17:00 - 278/277 Краматорськ - Львів



Інші:

13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро*

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро







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