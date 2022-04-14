English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 14 квітня

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 14 квітня

14 квітня, 2022 четвер
05:13
війна з Росією Укрзалізниця

Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 14 квітня

Про це повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці. 

Укрзалізниця продовжує евакуювати українців у безпечніші області. Сьогодні, 14 квітня, компанія здійснюватиме такі рейси: 

Покровськ

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

Львів

  • 23:50 - 274/273 Львів-Полтава Пд.

Одеса

  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

Слов'янськ

  • 17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів

Харків

  • 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

Інші

  • 04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.
Додамо, регіональний поїзд "Слобожанський експрес", що курсує між Ворожбою та Харковом, відновлює свій рух.
 
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
евакуація
Укрзалізниці
війна новини
Читайте також:
Медведєв
13 квітня, 2022 середа
У Кремлі відреагували на пропозицію про обмін полонених на Медведчука
Російські військові
13 квітня, 2022 середа
У Ленінградській області РФ сформувала батальйон з 400 "добровольців". У ньому виключно досвідчені військові, яких вже направили в Україну, - Генштаб
Херсон окупанти
12 квітня, 2022 вiвторок
Ідея з "ХНР" провалилася: росіяни будуть намагатися приєднати окуповані території Херсонщини до анексованого Криму, - Данилов
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.88
  • EUR
    Купівля 31.72
    Продаж 32.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
14 квітня
06:04
Президент Колумбії назвав дії РФ в Україні геноцидом та заявив про готовність країни замінити Європі російські енергоносії
05:41
гривня долар
Оттава надала Україні кредит на 500 млн канадських доларів
05:31
Чехія
РФ оголосила персоною нон грата дипломата з Чехії
04:54
нафта
Нафтотрейдери з 15 травня планують скороти закупівлю російської нафти, – Reuters
04:27
санкції проти Росії
Росія запровадила "дзеркальні санкції" стосовно депутатів США та Канади
03:55
Джастін Трюдо
Прем'єр Канади Трюдо також назвав воєнні злочини Росії геноцидом українців
03:23
Київ обстріли окупантів
"Путін сказав все з землею рівняти": РФ планує знищення українських міст
02:52
ракетний крейсер "Москва"
У Росії підтвердили вибух на крейсері "Москва" та заявили про серйозні пошкодження
02:24
Людмила Денісова
У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань, – Денісова
01:42
Антоніу Гутерріш
Гуманітарне перемир'я в Україні наразі неможливе, – генсек ООН
01:14
Укрзалізниця Starlink
Укрзалізниця отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink
00:50
США, ймовірно, визначать звірства Росії в Україні як факт геноциду, - Вікторія Нуланд
00:45
обстріл Харків
Окупанти продовжують масовані обстріли Харкова, – голова ОВА
00:29
Сулейман Мамутов
Замість росіянина членом Постійного Форуму ООН з питань корінних народів обрано кримського татарина
00:22
Інсталяція у Ризі
Перед посольством РФ у Ризі влаштували інсталяцію проти мародерства російських окупантів
00:21
Фейк
Окупанти готують фейк про нібито схрон вибухівки ЗСУ в Енергодарі, – ОВА
00:11
Марін Ле Пен
Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен наполягає на "легітимності" російської анексії Криму
00:08
евакуація
Навіть за відсутності гуманітарних коридорів 13 квітня евакуйовано 1567 людей, - Тимошенко
00:01
Роман Яремчук
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів чвертьфіналу
2022, середа
13 квітня
23:55
Денис Монастирський
Ведуться перемовини про обмін 169 військовослужбовців Нацгвардії України, які потрапили в полон на ЧАЕС, - Денис Монастирський
23:50
президенти
Президенти після візиту в Київ закликали надати Україні додаткове озброєння, розслідувати злочини Росії, розширити санкції на нафту і газ та ввести де-SWIFT усіх банків
23:43
В'ячеслав Володін
Якщо щось трапиться з Медведчуком, відповідатиме Зеленський, - за кума Путіна заступився спікер Держдуми РФ
23:26
Пентагон
США передадуть Україні 500 Javelin, 300 Switchblade, 11 вертольотів Мі-17 та 200 БТР, - Пентагон
23:23
Офіс президента не отримував офіційного звернення Штайнмаєра про візит в Україну
23:05
У Нью-Йорку заарештували 62-річного підозрюваного у стрілянині в метро
23:03
Володимир Зеленський
Російське керівництво реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни назавжди залишить міжнародну арену, - Зеленський
22:58
російські війська
Росія намагається забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни, - Зеленський
22:54
окупанти Маріуполь
Путін прагне зібрати на Донбасі війська, які уп'ятеро перевищуватимуть українські, - The Times
22:41
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 13 квітня
22:32
На Херсонщині окупанти викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Володимира Курікова
22:31
Ігор Харатін
Дякую Польщі за цю велику підтримку в такий час, ми цього ніколи не забудемо, - футболіст збірної України, який грає за варшавську "Легію"
22:28
президенти
З такими партнерами та друзями ми точно переможемо, - Зеленський після зустрічі з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії
22:26
ЦРУ
США поділяться з Україною розвідданими про Донбас та Крим, однак не надаватимуть інформації про цілі на території РФ, - The Wall Street Journal
22:16
На Донбасі відбито 8 атак ворога, знищено 5 одиниць бронетехніки, 6 авто та 1 артсистему, - штаб ООС
22:16
шахи
В Україні проти російських шахістів відкрили кримінальне провадження
22:11
У Харкові рашисти обстріляли житлові будинки, троє людей загинуло, - прокуратура
22:10
"Слобожанський експрес" за напрямком Сумщина-Харків відновлює рух
21:51
Військова допомога США
Артилерія, бронетранспортери та вертольоти: США виділять Україні додаткові $800 млн на зброю
21:27
Ексклюзив
Харків
Без деокупації Донбасу повноцінне відновлення зруйнованих українських міст неможливе, - Кушнірук
21:25
Оновлено
Ракетний крейсер "Москва"
Ракетами "Нептун" українці поцілили у російський крейсер "Москва", на флагмані Чорноморського флоту РФ пожежа
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV