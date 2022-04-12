Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 12 квітня
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних потягів на вівторок, 12 квітня, по Україні
Про це передає пресслужба УЗ.
З Покровська:
- 10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль;
- 13:00 - №241 Покровськ – Львів;
- 17:00 -№233 Покровськ – Чоп;
- 17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці.
Львів:
- 14:00 - 241/242 Львів - Дніпро;
- 22:00 - 274/273 Львів - Полтава Півд.
Зі станції Слов’янськ вирушать такі поїзди:
- 12:00- №45 Слов’янськ – Ужгород;
- 17:00 - №273 Слов’янськ – Львів;
- 18:07 - №91 Слов’янськ – Одеса.
Інші:
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ;
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова;
- 21:30 - 236/235 Чернівці - Київ-Пас;
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.
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