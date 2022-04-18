Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 18 квітня
На 18 квітня Укрзалізниця призначила сім потягів для евакуації населення
Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.
Графік потягів:
04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пасажирський;
11:30 — 229/230 Харків-Пасажирський — Ужгород;
16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород;
11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.
Однак точний час відправлення може змінюватися.
Евакуаційні рейси є безплатними. Пріоритет надається дітям, жінками, літнім людям. У потяг можна брати тварин, виняток — для великих та агресивних тварин.
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