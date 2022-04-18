Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 18 квітня

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

Графік потягів:

04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пасажирський;

11:30 — 229/230 Харків-Пасажирський — Ужгород;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород;

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.

Однак точний час відправлення може змінюватися.

Евакуаційні рейси є безплатними. Пріоритет надається дітям, жінками, літнім людям. У потяг можна брати тварин, виняток — для великих та агресивних тварин.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb