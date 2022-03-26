Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів із Краматорська на 26 березня
Укрзалізниця підтвердила п'ять рейсів із Краматорська Донецької області на 26 березня
Про це йдеться в телеґрам-каналі Укрзалізниці.
На 26 березня підтвердили такі рейси з Краматорська:
- до Ужгорода о 10:00;
- до Львова о 13:00;
- до Хмельницького о 15:30;
- до Львова о 16:00;
- до Одеси о 18:00.
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