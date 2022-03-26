Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів із Краматорська на 26 березня

Про це йдеться в телеґрам-каналі Укрзалізниці.



На 26 березня підтвердили такі рейси з Краматорська:

до Ужгорода о 10:00;

до Львова о 13:00;

до Хмельницького о 15:30;

до Львова о 16:00;

до Одеси о 18:00.

"Нагадуємо жителям українського Донбасу про можливість безпечно вивезти дітей з території бойових дій - західна Україна готова прийняти всіх своїх", - наголосили в Укрзалізниці.

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