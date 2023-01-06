Про це повідомляє Укрзалізниця.

"6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить подорожувальникам завжди бути на зв’язку.

"Станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для Укрзалізниці", - підкреслили в компанії.

22 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні Пунктів незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.

12 грудня стало відомо про запуск бота для пошуку найближчих Пунктів незламності.

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