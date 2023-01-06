Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів: українці можуть скористатись ними на найбільших вокзалах країни
Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде розміщено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком, зокрема у Києві
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить подорожувальникам завжди бути на зв’язку.
"Станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для Укрзалізниці", - підкреслили в компанії.
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