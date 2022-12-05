Укрзалізниця попередила про затримку двох потягів з Києва

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Із затримкою у годину прямує поїзд №712 Київ – Краматорськ. Також на 1 год 33 хв затримується потяг №111 Київ – Ізюм.

В УЗ зазначили, що загалом поїзди продовжують рух у регіонах країни, резервні локомотиви перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи.

Пасажирам нагадали, що якщо вони пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, то матимуть можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.

Раніше УЗ призначила додаткові поїзди для пересадки пасажирів у Львові, чиї потяги були обмежені.

Також Укрзалізниця змінила розклад поїзда з Херсона до Києва.

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