Укрзалізниця призначає додаткові потяги для пересадки пасажирів до Львова
Призначені два додаткових потяги від Львова до Ужгорода та Рахова для пересадки українців, чиї прямі поїзди були обмежені
Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.
Пасажири потягів №4/3 Запоріжжя — Ужгород та №17/18 Харків — Ужгород, які 24 листопада прямуватимуть лише до Львова, зможуть пересісти на додатковий поїзд №295/296 Львів — Ужгород, який відправиться сьогодні о 23:30.
Також українці, які їдуть на поїзді №6/5 Запоріжжя — Рахів, який також прямуватиме лише до Львова, зможуть пересісти на поїзд №205/206 Львів — Рахів, який відправиться сьогодні о 23:50.
"Всі квитки пасажирів дійсні, робити обмін або купувати нові не потрібно", - наголосили у відомстві.
- Удень 23 листопада РФ завдала масованої атаки по Україні. На Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО. Проте окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді.
- По всій Україні почалися перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт. Також через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
- Станом на 19:30 із затримками понад годину рухалися 22 потяги.
- Вже ввечері в різні куточки України почали подавати електропостачання, зокрема в Одесу, Київ, Львів, на Волинь, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину й інші. Про стан відновлення енергопостачання в регіонах детально розповів президент Зеленський.
- 24 листопада у Генштабі Збройних Сил України уточнили, що 23 листопада російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет". 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.
- Станом ранок 24 листопада 95 потягів Укрзалізниці продовжують рух, проте 81 з них затримується.
- Сьогодні Укрзалізниця зменшила кількість потягів внаслідок обстрілів нашої енергетичної інфраструктури російськими загарбниками 23 листопада.
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