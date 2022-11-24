Укрзалізниця призначає додаткові потяги для пересадки пасажирів до Львова

Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

Пасажири потягів №4/3 Запоріжжя — Ужгород та №17/18 Харків — Ужгород, які 24 листопада прямуватимуть лише до Львова, зможуть пересісти на додатковий поїзд №295/296 Львів — Ужгород, який відправиться сьогодні о 23:30.

Також українці, які їдуть на поїзді №6/5 Запоріжжя — Рахів, який також прямуватиме лише до Львова, зможуть пересісти на поїзд №205/206 Львів — Рахів, який відправиться сьогодні о 23:50.

"Всі квитки пасажирів дійсні, робити обмін або купувати нові не потрібно", - наголосили у відомстві.

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