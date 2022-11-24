Укрзалізниця попередила про затримку 81 потяга 

Про це передає пресслужба УЗ.

"Ранковий статус: не без труднощів, але залізниця продовжує рух. Станом на 9:00 ранку 95 наших потягів попри все продовжують рух", - йдеться в повідомленні.

Через знеструмлення великої частини мережі 81 з них затримується на понад годину. Найдовше прямуватимуть:

№711 Краматорськ - Київ (затримка +12 год. 51 хв.)

№749 Київ - Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08)

№17 Харків - Ужгород (+11:04)

№119 Запоріжжя - Львів (+10:58)

№3 Запоріжжя - Ужгород (+10:17)

Зазначається, що технічно найскладніші затримки - це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі.

"Екіпіруємо термоковдрами, але все ж - маємо везти пасажирів комфортно й у теплі, тож сьогодні 2 маршрути - на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) - були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення", - зауважили на підприємстві.

В УЗ додають, що на вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку. Пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встиг на свої рейси, з тим же квитком саджають на наступний рейс того ж напрямку.

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