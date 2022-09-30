Укрзалізниця повертає гарячі обіди у поїздах Інтерсіті+
Пасажири потягів Інтерсіті+ Укрзалізниці відтепер знову зможуть скуштувати в дорозі гарячі обіди
Про це повідомляє офіційний telegram-канал Укрзалізниці.
"Ми оновили меню — і тепер у пасажирів є можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому", - пишуть в УЗ.
Вартість оновленого ланчбоксу складає 125 грн.
- 29 вересня Україна та Канада створили робочу групу для роботи над відбудовою української залізничної інфраструктури.
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