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Укрзалізниця повертає гарячі обіди у поїздах Інтерсіті+

30 вересня, 2022 п'ятниця
02:57
Економіка Гарячі обіди, Укрзалізниця

Пасажири потягів Інтерсіті+ Укрзалізниці відтепер знову зможуть скуштувати в дорозі гарячі обіди

Про це повідомляє офіційний telegram-канал Укрзалізниці.

"Ми оновили меню — і тепер у пасажирів є можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому", - пишуть в УЗ.

Вартість оновленого ланчбоксу складає 125 грн.

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Укрзалізниця
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